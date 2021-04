Juba karistada saanud advokaati ähvardab uuesti aukohus

"See, millise ükskõiksusega Heringson suhtub kõikidesse advokatuuri reeglitesse, on muljetavaldav. Uskumatu, et tänapäeval midagi sellist veel juhtub. Ma ei saa aru, kuidas ta seni veel advokatuuri liige saab olla," oli pikale veninud vaidluse üks osapool, endine investeerimispankur Jaak Roosipuu karm, kui jutuks tuli Heringsoni taas aukohtusse andmine.