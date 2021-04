Uus muudatus seaduses tekitab segase olukorra: kuidas korraldavad Bolt ja teised kiivri kandmise kohustuse?

Minu kiire eksperimendi käigus Tuule ega Bolti kasutajaks registreerides kumbki rakendus sünnikuupäeva ei küsi, seega saab seda kasutada iga alla 16-aastane. Samas on mõlema rakenduse kasutustingimustes välja toodud, et tingimustega nõustudes kinnitan, et olen vähemalt 16-aastane. Siiski, kumbki ettevõte pole sätestanud ID kaardi andmete sisestamist või muud täiendavat vanuse kontrolli.

Bolti avalike suhete juht Marilin Noorem tõdeb, et registreerides peab klient sisestama enda sünnikuupäeva. Lisaks on nii Tuule kui Bolti kasutustingimustes kirjas, et tõukerattaid võivad laenutada vaid 16-aastased ja vanemad. Kuidas nad seda aga kontrollivad on küsimärgi all, sest täiendavaid isikutuvastamise meetmeid rakendatud ei ole.