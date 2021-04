Tõetamme lehtedelt saab nüüd jälgida ka valitsuse tegevusprogrammi täitmist

„Heas koostöös statistikaametiga on uuenenud Tõetamm, mille lehed näitavad, kuidas edeneb valitsuse tegevusprogrammi täitmine,“ ütles riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Eili Lepik. „Nüüd on ka uue valitsuskoalitsiooni sihid ja nende saavutamine lihtsalt igaühe jaoks jälgitavad. Tõetamme vaade on osa riigi püüdlusest olla valitsemisel aus, läbipaistev ja iga inimese jaoks arusaadav. Tammelehtede järgi saab muu hulgas teada Eesti valitsemise edenemist selliste oluliste kriteeriumite järgi nagu elanikkonna hõlmatus koroonaviiruse vastaste vaktsiiniga, kuid samas näitab Tõetamm ka riigi pikaajaliste eesmärkide, nagu näiteks Eesti inimeste tervena elatud eluaastate, seisu. Huvitav ja atraktiivne materjal igaühele, kel huvi meie riigi käekäigu vastu.“

Tõetammel on kokku esitatud 145 näitajat ja neile seatud eesmärgid, lisaks Vabariigi Valitsuse 2021–2023. aasta tegevusprogrammile ka strateegiatest „Eesti 2035“ (eelnõu) ning „Säästev Eesti 21“. Tõetamme rohelised lehed näitavad, et eesmärk on täidetud. Kollased lehed tähendavad mahajäämust, aga oodatava tulemuse poole liikumist. Punased lehed näitavad aga mahajäämust ja seda, et oodatava tulemuse poole ei liiguta.

Tõetamme saavad kasutada nii riigi- kui ka erasektori töötajad ja kõik, kes tunnevad riigi käekäigu vastu huvi ning soovivad tegelikele andmetele toetudes langetada kaalutletud otsuseid.