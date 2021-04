Isis Medical on epideemiaperioodil eesliini tugev ja usaldusväärne tagala

Praegusel pandeemiaajastul on Isis Medicalis kiired ajad. Töökoormus on kasvanud ja töökorraldus muutunud. Kogu meeskond pingutab, et olla klientidele hea partner ja täita endale võetud kohustusi. Ettevõte tajub selgelt oma vastutust ühiskonda laastava viiruse vastases võitluses. Eelmisel kevadel lahvatanud kriisi ajal orienteeruti kiiresti, et tagada haiglate ja laborite pidev varustatus. See ei olnud lihtne, kuna üleöö tekkinud nõudlus muutis paljud kaubad defitsiitseks, mille pärast käis maailmaturul verine võitlus. Pingelises olukorras, kus survet võis tunda mitmelt poolt, oli vaja jääda otsustes ja tegevustes ratsionaalseks ning eetiliseks.

„Tänapäeval on see loomulik, et ettevõtte spetsialistid on oma valdkonnas juhist osavamad ja targemad. Minu juhtimisviis saab teostuda läbi austuse, kokkulepete ja vastutuse andmise. Juhina tuleb olla nõudlik, kuid toetav, vastutus töö tegemise eest on ikkagi töötajal. Inspireerida ja toetada tuleb, kuid liigselt nunnutada ei või, muidu tekib õpitud abitus ning juhi energia liigub vajalikult ebavajalikule. Kokkulepped või reeglid ei tohi samuti hakata tööd takistama, kuid tööeetikas ja ärieetikas tuleb meeskonnal olla vääramatult ühel lainel,” selgitab Külli.

Isis Medicalile on konkurentsieelise toonud hoolikalt valitud ja hästi hoitud personal. „Meie jõud ja tugevus on meie inimesed ja nende oskused, eriti inseneridel. Meil ei ole võimalik oma inimesi asendada ega mujalt laenata,” arutleb Külli. „Meie valdkonnas ei teki oskused ja kompetents üleöö. Inimese koolitamine ja teadmiste pagasi loomine võtavad aega. Oluline on ühelt poolt vastava talendi leidmine ning teiselt poolt talle piisava pinge ja huvi pakkumine ettevõttes püsimiseks. Ilmselt oleme midagi õigesti teinud, sest keskmine voolavus on meie ettevõttes üks inimene viie aasta jooksul,” märgib ettevõtte juht.

Ettevõtte töötajaid koolitatakse põhjalikult ja järjepidevalt, et käia kaasas klientide vajaduste ning valdkonna arengutega. Aastate jooksul on olulisteks märksõnadeks kujunenud usaldus, avatus, lugupidamine ja kõrge tööeetika. Nendest väärtustest lähtutakse nii omavahelises koostöös kui ka partnerite ja klientidega suhtlemisel.

„Äri on ühislooming ja see eeldab, et ettevõtja on ümbritsetud tugeva meeskonnaga. Püüame igati hoida oma inimesi,” avaldab Külli oma tuumpõhimõtte äris õnnestumiseks. Töötajad on hiljuti ettevõtte juhi kohta öelnud: „(Meie edu eelduseks on) õigel ajal, õiges kohas, õigete inimestega tehtud õiged otsused.” „Külli on firma emapuu, teab kõike, märkab kõike. Superwoman! Teab, mida teeb, ja teeb, mida teab! Alati ka valmis väikseks vimkaks või naljakrutskiks.” „Kuulub väga haruldasse sotsiaalse vaistu ja vastutusvõimega ettevõtja-tüüpi.” „Töötajate heaolu on alati esikohal! Paindlikkus töö- ja pereelu ühitamisel. Aus ja läbipaistev juhtimine.” „Ambitsioon, järjepidevus, korrektsus.” „Superhea oskus juhatuse poolt ülivahva tiim kokku panna ja anda neile võimalus end teostada.”

Meeskondlikke pingutusi kroonivad edu ja tunnustus

Isis Medicali on aastate jooksul tunnustatud suurepäraste saavutuste ja missioonitöö eest. Kiire kasvu perioodil jõudis ettevõte Gasellide edetabelisse ja mitmel korral Eesti Kaubandus-Tööstuskoja edukate ettevõtete TOP-nimekirja. „Auhinnad ja tunnustused ei tee meie eest tööd, küll aga annavad tööle ja tegemistele head energiat veelgi juurde. Oleme olnud auväärsel kohal EASi ettevõtluskonkurssidel. Samuti oleme välja teeninud ISO 9001 ja 14001 juhtimissüsteemide sertifikaadid. Creditinfo omistas meile kõrgeima, AAA-krediidireitingu ja on kümne aasta jooksul tunnustanud Isis Medicali eduka Eesti ettevõtte kuldmärgisega. Meil on uhke seda tiitlit kanda!” loetleb Külli väärikaid saavutusi, mis annavad märku hästi juhitud organisatsioonist. Ettevõtte juht kinnitab, et tunnustus läheb korda kõigile töötajatele – nemad on andnud oma panuse ettevõtte edusse.





„Meie meeskonnas on tugev naiskond,” räägib Külli, kelle kõrval on 13 aastat tagasi ettevõttesse algselt müügisekretärina tööle tulnud ja ettevõtte tegevjuhiks kasvanud Kaija Kõiv. „Olen elule väga tänulik, et meie teed Kaijaga kunagi juhuse läbi kohtusid. Temata ei oleks Isis Medical täna kindlasti nii tugev,” lisab Külli. Tandemina juhitakse ettevõtet juba üheksa aastat. Ka meeskond kiidab Kaijat: „Tegevjuht, kes püüab olla kursis iga töötaja käekäiguga, kes ei jäta midagi tähelepanuta, veab vajadusel eest ja panustab kõikjal, kus tühimikku näeb.” „Tohutu töövõimega multitasking-naine. Oskab naerda ja oskab olla tõsine.” „Selles retseptis on piisav kogus nõudlikkust, huumorit, juhtimisoskust ja kaastunnet.” „Viisakate Võru tarkuseterade maaletooja!”