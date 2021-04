Meriton Hotels: ootamatult tabanud kriisis jääme ellu ühtse meeskonnana tegutsedes

Peedu Zeiger: Loomulikult ei ole majanduskriisid meist mööda läinud, ilma et oleks avaldanud negatiivset mõju meie majandustegevusele. Oleme üle elanud kolm majanduskriisi ja COVID-19 on neljas. Kahtlemata on COVID-19 kõige laiaulatuslikum, pikemaaegsem ja ettearvamatum. Kõikide kriiside puhul, mis on toimunud, on olnud selgelt märgata, et kui on vaja kulusid kokku hoida, siis tehakse seda reisimise arvelt. Ka ärireiside arvelt. Selle tõttu väljendub kriiside mõju meie majutustegevusele täituvuse, konverentsi- ja toitlustusteenuse vähenemisena. Kriisist väljatuleku edu sõltub eelkõige juhtimisotsustest. Kriisiolukorras tuleb määratleda väga selge tegevuskava ja fookus tuleb suunata ainult olulisele. Iga ettevõtja jaoks on olulisus erinev. Siinjuures on määrav juhtkonna kompetentsus olulisuse määratlemisel, selleks vajaliku tegevuskava koostamisel ja täitmisel. Väga tähtis on juhtkonna meelekindlus ja oskus ning võime vältida paanika tekkimist kriisiolukordades. Vaatamata kõikidele läbitud kriisidele ja kestvale kriisile oleme oma 25-aastase tegevuse jooksul ainult kaks korda hilinenud töötajatele palga väljamaksetega ühe päeva. Põhjuseks oli tehniline tarkvaraprobleem. Üheks meie tugevuseks kriisiolukordadest üle saamisel on kindlasti meie omaniku pikaaegsed kogemused äritegevuse, sealhulgas rahvusvahelise äritegevuse korraldamisel ning väga tugev finantsvõimekus ja valmisolek suunata täiendavaid finantsvahendeid probleemsituatsioonide lahendamiseks.