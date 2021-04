LUGEJA KÜSIB | Kas võin nõuda koondamist, kui tööandjal ei ole mulle tööd anda?

Foto on illustratiivne Shutterstock

Soovin lapsehoolduspuhkuselt tööle tagasi minna. Tööandja ütles aga, et seda tööd pole enam, mida varem tegin. Ta pakkus mulle teist ametikohta, mis on peaaegu poole väiksema töötasuga. Ta andis mulle valida, kas võtan selle töökoha vastu või kirjutan omal soovil lahkumisavalduse. Kui küsisin, kas ta ei peaks mind koondama vastas ta, et koondada nad ei saa, kuivõrd minu eelmine ametikoht on struktuuris veel kirjas ning seda ametikohta läheb neil võib-olla veel vaja. Kas mul on ikkagi õigus nõuda koondamist?