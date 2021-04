Kalakasvataja PRFoodsi käive vähenes, kuid müük jaekettides kasvas

„Nagu oli eeldada, siis HoReCa ja hulgimüük on ikka madalseisus tingituna COVID piirangutest neis sektorites. Samas oleme väga rahul, et meie käive on kasvanud ligi 10% jaekettides, Eestis koguni üle 22% aasta baasil. Samuti on näha turgude taastumist, käesoleva aasta märtsi käive oli juba sama kui eelmise aasta märtsis," kommenteeris tulemusi PRFoodsi juhataja Indrek Kasela. „Suurem mõju on olnud lõhe hinna langus maailmaturul. Meie värske kala keskmine müügihind viimases kvartalis oli 6,1 eurot kilo kohta võrreldes 7,3 eurot kilo kohta eelmise aastal samal ajal. Tonnides on samas meie toodang kasvanud igal kuul käesoleval aastal. Me võime eeldada, et lõhehinnad tõusevad ülejäänud aasta jooksul tingituna turgude avanemisest ja nõudluse kiirenenud taastumisest. See mõjutab positiivselt meie kasumlikkust tulevatel kuudel. Kokkuvõttena võib öelda, et tulevaste kuude perspektiiv ja kindlus on paranenud oluliselt. Meie fookus rahavoole ja tegevuse efektiivsemaks muutmisele hakkab vilja kandma. Samuti eeldame suuremat mahtu kalakasvatusest 2021 aastal, mis annab lisatõuke käibe kasvule ja kasumlikkusele."