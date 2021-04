Saksamaa majandusminister Altmaier on valmis riigi digitaliseerimiseks Eestist meeskonna kohale tooma

Saksamaa ja Euroopa peavad riigi, ühiskonna ja majanduse digitaliseerimises paljudes valdkondades järele võtma. Altmaier ütles Hannoveri messi videokonverentsil, et pandeemiast ei pea mitte ainult nii kiiresti kui võimalik üle saama, vaid seda tuleb kasutada ka Ameerikale ja Hiinale järelejõudmiseks. See nõuab Altmaieri sõnul laial rindel teedrajavaid innovatsioone andmemajanduses, tööstus 4.0-is, kliimakaitses ja täiesti uutmoodi maamajanduses.

Digitaliseerumine on Altmaieri sõnul absoluutne prioriteet. „Kui see siin väga hästi välja ei tule, oleksin ma ka valmis tooma kohale parima digitaalmeeskonna Eestist, et siin kiiremini edasi minna,” ütles Altmaier.