Sotsiaalkomisjon: hoolduskohustusega inimesed saavad töötamiseks täiendavat kaitset

Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (361 SE) võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv ja selle kohaselt tekib hoolduskohustusega töötajatel ja ametnikel õigus küsida paindlikke töö- või teenistustingimusi, näiteks osalist või paindlikku tööaega või kaugtöö tegemise võimalust. Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka täpsustas, et see puudutab inimesi, kes kasvatavad vähemalt üht alla kaheksa-aastast last või hooldavad märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajavat isikut. „See õigus on üsna tähelepanuväärne muudatus, sest nagu me teame, ei ole kõik töösuhted sugugi probleemivabad ja ei põhine teineteisemõistmisel ning niigi haavatavas olukorras inimesed pelgavad omale sobivamaid tingimusi kauplema hakata, kartes, et nii võib kaduda nende ainuski sissetulek,“ ütles Kotka.