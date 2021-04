Koda vaktsineerimisest: viiruse levik on põllumajandus- ja toidusektori ettevõtete töötajate hulgas toonud kaasa probleeme

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tunnustab valitsuse samme COVID-19 vaktsineerimise kava uuendamiseks ning loodab, et see annab selgema ülevaate vaktsineerimise korraldamise põhimõtetest ja prioriteetidest.

„Koda on sel aastal korduvalt pöördunud erinevate valitsusasutuste poole palvega nimetada põllumajanduses ja toidutootmises tegutsevad töötajad eelisvaktsineerimise nimekirja kui Eesti toidujulgeoleku eest hoolt kandvad töötajad. Prioriteetide seadmine vaktsineerimisel on väga oluline, arvestades, et vaktsiine napib ja nende tarned on ebakindlad,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Kahjuks on viiruse levik põllumajandus- ja toidusektori ettevõtete töötajate hulgas toonud endaga kaasa tarneraskust ja üsna arvukalt juhtumeid, kus töötajate nappuse tõttu on tulnud tootmismahtu vähendada, töökorralduses teha drastilisi ümberkorraldusi või mõne tootmisüksuse töö lausa katkestada. Kuigi praegu on üldises plaanis suudetud olukorraga toime tulla, siis tulevikku vaadates on kriitilise tähtsusega, et suudaksime toidusektori kõige suuremad riskid eelisvaktsineerimise kaudu maandada,“ lisas Sõrmus.

Tema sõnul loodab koda, et uuendatud vaktsineerimise kava annab selge vastuse, millises tähtsuse järjekorras on plaanis toidusektoris kriitilistel ametikohtadel töötavad inimesed vaktsineerida.

Tulenevalt toidutööstuse spetsiifikast töötavad töötajad n-ö külg-külje kõrval ja nende nakatumise risk on paratamatult kõrge. Loomakasvatusettevõtted võitlevad selle eest, et vaatamata töötajate haigestumisele ei satuks ohtu loomade tervis ja heaolu.

Põllumajanduse ja toidutootmise ettevõtete töötajatel on strateegiline tähtsus Eesti inimeste toiduga varustamisel, mistõttu on nende eelisvaktsineerimine põhjendatud. Põllumajanduse ja toidutootmise ettevõtete töötajate vaktsineerimisega tuleks alustada esimesel võimalusel, kui vaktsiinitarned seda võimaldavad, maandades seejuures esimeses järjekorras kõige suuremad võimalikud riskid toidutoomises. Selleks on vajalik arusaadav kava, mis on kättesaadav ja mõistetav ka sektori ettevõtetele ning nende esindusorganisatsioonidele. Otstarbekaks võib osutuda, et suuremate ettevõtete puhul toimuks vaktsineerimine töökohal. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on juba pakkunud ja valmis pakkuma ka edaspidi igakülgset abi, et põllumajandus- ja toidutootjate vaktsineerimine oleks hästi ette valmistatud ja saaks võimalikult kiiresti ning sujuvalt toimuda.