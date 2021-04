Üks päev koroonapiiranguid võib riigile maksma minna vähemalt seitse miljonit eurot

Kui palju koroonapiirangute tõttu riigil raha kulub, ei tea täpselt keegi, kuid mõningaid arvutusi on tehtud. Kindlustussektoris tegutsev investor ja ettevõtja Risto Rossar kirjutas nädalapäevad tagasi Eesti Päevalehes , et igale tööl käivale eestlasele maksavad piirangud 712 eurot kuus. Seejuures arvestas ta sisemajanduse koguprodukti, laenatud raha ja rahatrükki.

Oma arvutustes liitis ta kokku mulluse sisemajanduse koguprodukti (SKP) vähenemise 1,57 miljonit eurot, riigi võetud laenu 2,47 miljonit eurot ja Eesti osa Euroopa Liidu rahatrükist – 2,9 miljardit eurot. Rossar tunnistas, et rahatrüki arvestamine pani teda kõige rohkem kõhklema, sest see ei ole Eesti valitsuse kontrolli all, kuid on meie kulu. Tema arvutuskäigu järgi on riigi kulu piirangutele 19 miljonit eurot päevas