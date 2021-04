Koroona teise laine mõjul kasvasid toidukaupade e-ostud märgatavalt. Turu liider on e-Selver

Viimase poole aastaga on toidukaupade e-ostjaskond kasvanud 77 protsenti. Kui augustis oli viimase kuu jooksul e-poodidest toidukaupu ostnud 8 protsenti 15–74aastasest elanikkonnast, siis märtsi algul ulatus see juba 13 protsendini, selgub Kantar Emori värskest uuringust.

Kantar Emori uuringueksperdi Kersten Jõgi sõnul on kuu lõikes Eestis toidukaupade e-ostjaid täna juba rohkem kui enamikul tööstuskaupade tootegruppidest „Kui juulis oli toidukaupade e-ostjaskond suuruse põhjal alles viiendal kohal, siis tänaseks on tõusnud juba teiseks, jäädes alla veel vaid riiete tootegrupile. Arvestades praegust kasvutempot, ei ole ka esikohale jõudmine võimatu,“ kommenteeris Jõgi.

Toidukaupade e-turu kindel liider on e-Selver, olles kõige tuntum ning ka kõige laiema ostjaskonnaga e-pood. Sealt teeb iga kuu oste vähemalt iga kolmas toidukaupade e-ostja. Kindlal teisel kohal on Barbora, jäädes esimesele tuntuselt küll oluliselt alla, kuid põhiostjaskonna laiuses on vahe liidriga juba väiksem. Kolmandal ja neljandal kohal on vastavalt eCoop ja Rimi e-pood. Vähem kui aasta tagasi avatud Rimi e-pood on tõusnud tuntuselt juba eCoopi kõrvale, kuid ostjaskonnalt jääb talle veel alla.