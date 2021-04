Kevadeks vajalikud tööriistad on survepesur, oksapurustaja, samblaeemaldaja ja mullafrees

Survepesur on koduses majapidamises asendamatu tööriist, millel kasutusvaldkond väga lai. Survepesur pole ammu enam ainult auto pesemiseks. STIHLi lai lisavarustuse valik muudab survepesurid mitekülgseteks tööriistadeks. Milliseid töis siis survepesuriga teha saab? Katusepesu, vihmaveerennide puhastus, fassaadipesu või väravate puhastamine on vaid väike loetelu. Kasutades spetsiaalset lisavarustust, saab pesta terrassi, kõnnitee sillutist ja ka aiamööblit. Kas teadsid, et lisavarustusega on pesurit võimalik kasutada ka liivapritsina? Jah, see on tõesti võimalik.

STIHLi uue survepesuriga RE 130 Plus on see kõik võimalik! RE 130 Plus on võimekas pesur, mis varustatud alumiiniumpumbaga ja harjavaba induktsioonmootoriga. Mugavust lisab pikk hästi painduv tekstiilkattega survevoolik, mis ei lähe tänu pöördühendustele kunagi sõlme. Kõikjal on kasutusel kiirühendused. Pesupüstol püsib hästi käes, sest see on mittelibiseva kummikattega. Komplekti kuulub rotojetdüüs, lehvikdüüs ja reguleeritava otsikuga pesuaine paak. STIHLi pesurid on kasutatavad ka ilma trassisurveta ehk imevad vett veekogust või anumatest. Imemiseks on lisavarustusena spetsiaalne imuvoolik ja filtriga põhjaklapp.