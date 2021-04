Just neid kolme küsimust esitavad rehvivahetajad praegu enim

Millal peab rehvid ära vahetama?

Ühe kõige sagedasema küsimusena uuritakse Amservist, mis kuupäevaks tuleb auto rehvid kindlasti ära vahetada. “Suverehvide kasutamine on lubatud juba alates 1. märtsist, kuid sellega tasub üldjuhul oodata seni, kuni ööpäevane keskmine temperatuur tõuseb üle 5 kraadi. Seaduse kohaselt tuleb aga naastrehvid hiljemalt 1. maiks suverehvide vastu vahetada,” rääkis Amservi järelteeninduse juht Ahti Aasala.

“Lamellrehve võib kasutada aastaringselt, aga nende puhul tuleb arvestada, et pehme rehvisegu ja rohke lamelliga turvisemustri tõttu, on kõrgematel temperatuuridel ka pidurdusteekond pikem ning teel püsimise stabiilsus kehvem,” selgitas Aasala põhjuseid, miks on turvalisem eelistada siiski suverehve.

Aasala sõnul on naastrehvide vahetamine mõistlik ka kõigi linnaelanike huvides, sest praeguse kuiva ilmaga asfaldi kulumisel tekkiv tolm mõjutab õhukvaliteeti. "Piltlikult öeldes hingame need peenosakesed sisse ja see mõjutab meie tervist," märkis ta ning lisas, et õhusaaste pole sugugi ainult maailma suurlinnade probleemiks.

Kui rehvid saavad vahetatud, tuleks nende hoiustamisel veenduda, et liiga palju rehve poleks üksteise otsa n-ö torni laotud. “Kui veljeta rehve on üksteise otsas tornis juba üle 8, võib see alumiste rehvide karkassi nii kokku suruda, et hiljem ei õnnestu neid enam veljele paigaldamiseks järgi venitada,” juhtis Aasala tähelepanu ja soovitas hoiustada rehve pigem üksteise kõrval vertikaalselt või jätta need rehvivahetaja juurde, et vältida pidevat edasi-tagasi vedamist.

Kas kasutada eelmise aasta suverehve või tuleks muretseda uued?