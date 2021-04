Kündmine on minevik, mullafrees on olevik

STIHLi mullafreesiga läheb pinnasetöötlemine kergesti: näiteks on gaasihoob sedasi juhtraua külge kinnitatud, et freestera kiirust saab reguleerida pöidla abil. Ka freestera töösügavust ja liikumise kiirust saab kergesti ning ilma tööriistade abita reguleerida, surudes pidurdusjalale. Praktiline detail sealjuures on kinnituspolt, mis on seadmega ühendatud, nii et see ei saaks töösügavuse reguleerimise korral kaduma minna. Lihtsa transportimise kasutuskohale tagavad mõlemad tagaossa paigaldatud rattad. Kohale jõudes saab need kiiresti kokku klappida ja need ei jää mullatöödel ette.