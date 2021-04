Internetipettused on jätkuvalt probleemiks. Tarbijate arvelt teenitakse miljoneid

Internetipettuste alla ei kuulu vaid tõsised finantspettused või isikuandmete kuritarvitamine. "Ebaausad kauplemisvõtted, lepingulõksud ning fiktiivsed e-kaubamajad on peamised pettused, mida tarbijad igapäevaselt kogevad. Väga kerge on tellida tooteid ja teenuseid kogu maailmast vaid mõne hiireklõpsuga – see on internetist ostmise suur eelis," kirjeldas Tammaru. Paraku käib sellega kaasas suur kuritarvituste oht. Veebis oste tehes on pettusi kõige kergem tuvastada ja vältida, kui tunda tarbijaõigusi ja teada, millised kauplemisvõtted on keelatud.