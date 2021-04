Raha tõmmatakse ka kindlustusseltsidest välja. Oluline osa pensionilepingu sõlminutest ütleb lepingu üles

Kindlustusandjad on finantsinspektsioonile kinnitanud, et seni on nad oma klientidele jaganud pensionilepingute ülesütlemisega seonduvat informatsiooni nii nagu seadus ette näeb. Seltsid pidid oma kliente teavitama hiljemalt 15. jaanuaril, et neil on õigus leping üles öelda ja saada lepingu tagastusväärtuse ulatuses väljamakse. Lisaks pidi informeerima kindlustusvõtjaid ka avalduse esitamise tähtajast. Sama info pidi kindlustusandjate kodulehel olema nähtav 15. jaanuarist 31. märtsini.