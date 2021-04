Boa® ketassulgur – kindel eelistus jalatsivalikul

Boa® kinnitussüsteem sai alguse kaks aastakümmet tagasi.

Miks eelistada paeltele BOA® kiirkinnitussüsteemi? Põhjuseid on palju ja need on kaalumist väärt. Boa® lisab jalanõudele oluliselt kasutusmugavust, vastupidavust, funktsionaalsust ja ohutust. BOA® olemasolu iseenesest kõneleb jalatsipaari väga heast kvaliteedist.