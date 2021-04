KUULA SAADET | Millist kasu saab alustav ettevõte Creditinfost?

“Igal ettevõttel on vaja kliente ja partnereid, sest ettevõtte stardiideeks on ju pakkuda turule mingit uut või paremat väärtust. Alati on võimalik ennast turundada nii öelda “lennukist lendlehtede” levitamise meetodil, kuid sellega võib osutuda raskeks kinda sihtgrupi tabamine. Siin saamegi tulla mängu meie, sest meil on aastate jooksul kogunenud suures koguses andmeid nii Eesti kui lähiriikide turgude kohta. Saame just alustaval ettevõttele olla abiks väga vajalike partnerite ja klientide sihtotsingus,” selgitab Creditinfo baltikumi partnerluse juht Simon Renno.

Creditinfo puhul tuuaksegi välja võimekus selles infomassiivis efektiivselt orienteeruda – teenuse kasutaja saab leida enda teenusele võimalikud partneri väga paljude erinevate markerite järgi. Näiteks saab valida välja ettevõtted suuruse, geograafilise kauguse või asukoha, töötajate arvu, käibe ja veel paljude teiste parameetrite järgi.

“Kui läbi kõikide nende filtrite on leitud õiged ettevõtted, siis on võimalik ka nendega nii öelda “tööle” asuda,” selgitab Creditinfo tootearendus Jaanus Leemets ja lisab, et konkreetse kliendi leidmise etapile peaks aga eelnema veel üks samm: nimelt saab alustav ettevõtja veel enne kõike koos Creditinfo’ga teha selgeks, kas äri on üldse perspektiivne.

“Saame pakkuda väga täpseid ja detailseid turuülevaateid, kus on olemas sektori põhinäitajad ja põhilised suhtarvud. Nendest andmetest on üsna selgelt näha, mis on selle äri käibevõimekus, kes on peamised konkurendid ja võimalikud partnerid,” selgitab Leemets, millele Renno lisab juurde, et turuülevaated on ettevõttele justkui piibliks.