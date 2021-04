"Laser" hoiatab: me jäämegi distantsõppele, sest sellistesse koolimajadesse lapsed tagasi minna ei tohiks

Kevadeks oli juba selge, et tavalisem ja teadlaste sõnul ka ohtlikum, on koroonaviiruse levik aerosoolidena, sest need mõne mikromeetrised osakesed jäävad kehvasti ventileeritud ruumides tundideks ja isegi päevadeks hõljuma. Ainsaks võimaluseks õhk korda saada, on ventilatsioonisüsteem täisvõimsusel tööle panna. Enamikes Eesti koolides selline võimalus puudub.