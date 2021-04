VAATA LOENGUT | SEB Kasvuprogramm: Rohepöördes osaledes rikkaks. Kas tõesti?

Palju on küsitud, miks on jätkusuutlikkuse teema saanud just viimasel aastal aktuaalseks ja palju tähelepanu? Sellest räägitakse tööl, koduses pereringis ja raadiosaadetes. Teema on prügi sorteerimisest ja kokkuhoidlikust paberikasutamisest jõudnud toote CO2 mõõtmiseni. Avalikus ruumis jääb kõlama lause „Vaja on muutusi”.