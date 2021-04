FOTOD | Tuntud ettevõtja rajab Kalamaja tuiksoonele 30 miljonit maksva ärikvartali

Kinnisvaraarendaja Invego rajab kunagise Franz Krulli masinatehase alale 26 000 m2 suuruse tervikliku ärikvartali Volta1, mille esimene etapp valmib juba septembris. Kogu kvartal valmib 2022. aasta lõpuks ja läheb maksma 30 miljonit eurot. "Uue kvartali keskne asukoht Noblessneri ja Telliskivi loomelinnaku vahel annab palju juurde kogu piirkonna terviklikule välja arendamisele," ütles Invego juht Kristjan-Thor Vähi viidates, et Volta1 piirneb kahe rajamisel oleva mahuka elamupiirkonna, Volta Kvartali ja Krulli Kvartaliga.

Nõudlus Kalamaja piirkonna kontoripindade järgi on Vähi kinnitusel üha suurenenud. "Viimase aasta jooksul on tuntavalt kasvanud inimeste soov töötada elukohaga samas piirkonnas, et kontori ja kodukontori formaatide vahel parem sünergia tekitada," rääkis Vähi.