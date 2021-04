Eesti põlevkiviteaduse grand old lady: põlevkivi ei saa kivisöega samasse patta panna

Huvi maailmas tegelikult siiski püsib, sest neid riike, kus põlevkivi leidub, on palju. Meie oma laboristki on läbi käinud vähemalt 10–12 maa põlevkivid, et vaadata, mis need endast kujutavad ja kas neid kasutada kõlbab. Rääkimata Jordaaniast, kus praegu rajatakse elektrijaama koos vastava kaevandusega. Kellel on tõsised vajadused oma energeetilise sõltumatuse järele, nemad peavad silma peal ka põlevkivi kasutamise võimalustel. Seda tuleb muidugi ausalt tunnistada, et mingit teaduse buumi hetkel ei ole, aga küsimustega tegeletakse.

Põlevkiviuuringuid on väga palju tehtud USAs, kus on maailma kõige suuremad põlevkivivarud. Praegu on seoses nafta frakkimise väljamõtlemise ja teostamisega sealsed uuringud tagasi tõmbunud. Põlevkiviuuringutega tegeletakse veel Jordaanias, Indias, Kanadas, Venemaal, Austraalias, Brasiilias jne. Riikides, kus põlevkivi on, seda ka uuritakse.

Põlevkiviteadus on lainetena toimiv valdkond. Kord on langus, kus sellest suurt midagi ei räägita ja teadusartikleid liiga palju ei ilmu. Siis tekib jälle positiivne laine. Mina olen kaks sellist laineharja ära näinud. Üks oli 2000ndate alguses, kus põlevkivi tõusis uuesti uuringute fookusesse. Konverentsidel ja sümpoosionitel olid sajad osavõtjad. Tallinnasse tuli sümpoosionile peaaegu pool lennukitäit hiinlasi.

Mina ei näe põhjust seda sinna jätta. Esiteks on väga lihtne administratiivselt kaevandust kinni panna ja see vett täis lasta, aga proovige pärast seda põlevkivi sealt uuesti kätte saada. Üle ujutatud kaevanduste taastamine on praktiliselt võimatu ülesanne. Teiseks on põlevkivi ümber terve majandusharu üles ehitatud. Selle sulgemine ei ole nii lihtne nagu kangrute puhul, kus Kreenholmi tehas pandi kinni: inimesed saadeti laiali, kangaspuud kadusid vanametalli ja poolenisti seisab Kreenholm siiani varemetes. Me ei taha Ida-Virumaale uut varemeparki, õigemini mitut.

Paljudes maades alles uuritakse põlevkivi omadusi, sest igasugune põlevkivi rakendus põhineb ikkagi sellel, missugune on põlevkivi kvaliteet. Kui varude uurimisel on jõutud otsusele, et nende kasutamine on antud tingimustes millekski kasulik, siis hakkab toimuma väärindamise võimaluste otsimine.

Kuidas teistes riikides seda väärindatakse?

Õli tootmine on põhiline, välja arvatud Eestis ja Jordaanias, kus seda kasutatakse ka elektrijaamades. Põlevkivi on ju nafta eellane. Kõigepealt tekivad mere või järve põhjas põlevkivikihid, mis geoloogiliste protsesside mõjul vajuvad maa alla ja kui seal piisavalt palav hakkab, siis algab nafta ja gaasi tekkimise protsess. See, mida meie generaatorites teeme, on lihtsalt selle protsessi kiirendamine.

Põlevkivi erineb oluliselt kivisöest ja pruunsöest, mille ümber suur keskkonnakisa käib. Põlevkivid on muidugi väga erinevad, neid ei saa üheselt vaadata. Põhiselt nähakse selles ikkagi ressurssi, millest teha õli, kui naftaga midagi juhtub või hakkab see otsa saama. Suured maailma naftafirmad on kokku ostnud potentsiaalseid suuri põlevkivimaardlaid Lähis-Idas, näiteks Marokos, lihtsalt tagavaraks. Orgaanilist toorainet või kütust on meil vaja niikuinii. Lõpuni me ka kunstkiudu lammaste, lina või puuvillaga ei asenda.

Kas võib juhtuda, et muu maailm alles hakkab põlevkivi laiemalt kasutusele võtma?

Ei välista. Küsimus seisneb alati majanduslikus otstarbekuses. Meil võivad olla suurepärased ideed, millega tahame maailma muuta, aga kui neil pole taga sõjalist või majanduslikku kasu, siis ei hakka keegi neid rakendama. Selleks peab Elon Musk olema, et panna püsti Marsi projekt. Eks temalgi on kindlasti mingi omakasu mängus. Minna ajalukku suurmehena on ka mõne mehe unistus.

Milliseid võimalusi ja ohte teie rohepöördes näete?