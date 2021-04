Põlevkiviõlitööstuse sulgemine jätaks Eesti majandusse tohutu augu

„Sisuliselt suudame põlevkivitööstustes teha oma naftat. Nafta on tooraine paljude asjade tootmiseks, näiteks ravimitele või kosmeetikatoodetele. Kui lasta sellel tööstusharul veel areneda, siis jõuame üha kõrgema lisandväärtusega toodeteni. Teeme kasvõi pesupulbrit või juukselakki. Selle protsessi käigus kaasneks ka üha väiksem koormus keskkonnale, aga üha suurem majanduslik kasu. Ehk siis saavutaksime endiselt oma pikaajalised eesmärgid, aga vähem radikaalse lähenemisega,“ kirjeldas KPMG nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere, kellel on auditi- ja nõustamisvaldkonnas enam kui 20-aastane kogemus.

Lindpere toob välja, et keemiatööstus on maailmas üks kõige suurema lisandväärtusega tööstusharusid. Sellel põhineb näiteks kogu Saksamaa rikkus. Põlevkivitööstus on Eesti keemiatööstuse lipulaev ja kui see hävitada, siis kahaneb sektor pea olematuks. Lisaks on tegemist eestlaste endi välja töötatud tehnoloogiaga, mis on maailmas täielikus tipus.

„Selle valdkonna, aga ka laiemalt tööstuse investeeringud on väga pika vinnaga. Sektor on teinud Eestis siia kõige suuremad investeeringud sisuliselt viimase 10–15 aasta jooksul. Selleks et investeeringutega mindaks edasi üha kõrgema lisandväärtusega toodete suunas, on vaja stabiilset investeerimiskeskkonda ja teadmist, et tegutseda saab kümnendeid, mitte et kõik võib muutuda paari aasta jooksul,“ selgitas Lindpere. „Kõik annavad endale aru, et tegu on teatatud keskkonnamõju avaldava tööstusharuga, kuid tänu uute tehnoloogiate arengule on seda aastatega korralikult vähendatud ja töötatakse selles suunas, et seda järjest rohkem vähendada.“

Majanduslikus mõttes seisneb põlevkiviõlitööstuse erakordsus selles, et meie käes on kogu tootmistsükkel alates maavarast endast ja peaaegu kogu väärtus jääb Eestisse. Viimased 20 aastat oleme teinud Lindpere sõnul tööstusvaldkonnas välismaise kapitali jaoks sisuliselt hiinlaste tööd. Mingi jupp tuleb sisse, pannakse siin kokku ja saadetakse uuesti välja.