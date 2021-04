Virumaa kolledži direktor: enamik meie lõpetajatest läheb rõõmuga põlevkiviettevõtetesse tööle

Põlevkivisektori sulgemissoovi mõju on esialgu hoomatavast palju laiem. Ajal, mil tehnikaerialade lõpetajaid oleks vaja palju rohkem ja insenere otsitakse taga tikutulega, on Eesti ühe suurima tööstusharu sulgemine noortele täiesti vale sõnum. Virumaa kolledž on laiendamas oma haaret üle Eesti, kutsudes noori õppima kõrgetasemelisi tehnoloogiaerialasid, näiteks keemiatehnoloogiat, ning teaduskraadiga inimesi osalema teadus- ja arendustegevuses. Kolledž kasvatab seeläbi piirkonna haridus- ja teadusvõimekust ning loob maakonda kõrgepalgalisi töökohti üha juurde.

„Põlevkivitööstuse kiirest lõpetamisest rääkivad sõnumid mõjutavad kindlasti meie sisseastumist. Kui sektoris oli madala naftahinna tõttu koondamiste laine, siis me ei saanudki keemiatehnoloogia õppekava avada, sest soovijaid oli nii vähe. Me võime ju rääkida, et keemiatehnolooge on igal pool vaja, nende järele on suur puudus ja me oleme ainukesed, kes selle valdkonna spetsialiste koolitavad, aga koondamiste sõnum mõjus noortele ning ka töötavatele inimestele selliselt, et meil tuli rühma seitse õppurit,“ meenutas Roosileht.