Põlevkivist õli ja peenkeemiatooted: kasvav turunõudlus ja piirideta müük

VKG on põlevkiviõli tootmisega seoses viimastel aastatel arendanud näiteks eelrafineerimistehast, koksi tootmist ja poolkoksigaasist metanooli tootmist. „Arendusprotsess on pikaajaline ja tavaline on, et ideest selle arendamiseni tootmises võtab ligi 10 aastat. Arendusega on võimalik keskkonnajalajälge veelgi oluliselt vähendada, aga põlevkivist ei ole võimalik midagi toota täielikult CO 2 -vabalt, seega ei ole need arendussuunad täna enam pikas vaates perspektiivikad,“ lisas Aarna.

CO 2 kinnipüüdmise tehnoloogiad on praegu veel äärmiselt kallid ja Eestis on selle hinnasildiks arvestatud umbes 70 eurot tonni kohta. Lisaks tuleb CO 2 veel kuhugi transportida ja ladustada, näiteks Norra naftapuuraukudesse. Aarna sõnul on hüpoteetiliselt võimalik, et kõik CO 2 kinnipüüdmiseks tehtavad kulutused kanduvad lõpptoote hinda ja see kajastub nafta maailmaturu hinnas, kuid see on äärmiselt ebatõenäoline. Raske on ette näha stsenaariumit, kus põlevkivist õli tootmine sel moel ennast ära tasuks.