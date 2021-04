Soome meedia: Eesti on sada aastat tootnud Euroopa kõige räpasemat energiat. Lahendusena pakutakse tuumajaamasid ning taastuvenergiat

Eesti plaanib lõpetada Euroopa kõige räpasema elektri tootmise aastaks 2035. Traditsiooniliselt on Eesti suurema osa oma elektrist tootnud maapõuest kaevandatud põlevkivist, milles on rohkem süsinikdioksiidi heitgaase kui näiteks kivisüsis.

“Meil on viisteist aastat, et välja mõelda erinevaid lahendusi. Lõpptulemus on tõenäoliselt erinevate kodumaiste energiaallikate kombinatsioon nagu bio-, tuule- ja päikeseenergia ning samuti head ühendused naabritega koos ladustamislahendustega,” ütleb Timo Tatar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar.

Täna katab taastuvenergia 31% Eesti energiatarbimisest, mille alla kuulub soojusenergia, transport ja elekter. Aastaks 2030 on eesmärk jõuda 42%-ni. Oma elektri tootmises moodustavad taastuvallikad kogutoodangus 22%, aastaks 2030 peaks see olema juba 40%.

Põlevkivi osakaal Eesti energiatootmises on viimastel aastatel drastiliselt vähenenud. Kui 2017. aastal toodeti 85% Eesti energiast põlevkiviga, siis 2020. aastal oli vastav number vaid 54%. Selle põhjuseks on asjaolu, et põlevkivi kasutamine on heitkogustega kauplemise tõttu muutunud Eestile kahjumlikuks. Kaevandusäri kadumine on mureks Ida-Eestile, kes võitleb juba praegu tööpuudusega. Viimastel aastatel on põlevkivi kaevandustest koondatud kaks tuhat inimest.