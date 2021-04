Tuhanded inimesed ootavad. Väliskomisjon saatis esimesele lugemisele pöördumise, mis puudutab töörännet

„Eesti ja Soome on kogu viirusekriisi jooksul teinud tihedat koostööd, et leida lahendusi tõstatunud probleemidele. Hindame seda koostööd kõrgelt ning täname Soome ametivõime nende abi eest Eesti inimeste kolmandatest riikidest koju toomisel viiruse esimese laine ajal," rääkis komisjoni esimees Marko Mihkelson. Samas tõdes ta, et alates 27. jaanuarist Eesti ja Soome vahelise tavapärase töörände sulgemise tõttu on olukord mitmete eestlaste jaoks keeruliseks muutunud.

„Vaid teatud kitsaste elualade esindajatele avatud töörände tõttu on raskesse seisu sattunud näiteks need Eesti elanikud, kes töötavad Soomes töölepingu alusel. Need tuhanded inimesed jagavad tööd ja kodu kahe riigi vahel ning paljud neist pole mitme kuu jooksul kordagi kodumaale pere juurde tulla saanud," märkis Mihkelson. Ta lisas, et eelmisel nädalal arutas väliskomisjon ka samal teemal Riigikogule esitatud kollektiivset pöördumist, millega soovitakse tagada võimalus piiriüleseks pendelrändeks Eesti ja Soome vahel.

Komisjoni aseesimees Jüri Luik rõhutas, et probleem on akuutne ning puudutab paljusid inimesi ja perekondi. „Pöördumises märgime, et loodame leida kahe riigi vahelises koostöös usaldusmeetmed, mis vähendaksid viiruse levikut, kuid võimaldaksid taastada piiriüleste töötajate liikumise Eesti ja Soome vahel. Kui see ei peaks olema täies mahus võimalik, siis tuleks koostöös Eestiga leida ajutine režiim, mis võimaldaks visiite perekondade juurde ja tagasi," ütles ta.