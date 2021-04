Panganduses on põnev aeg. Kodumaised tegijad löövad Rootsi pankadelt kliente üle

Ajalooliselt on Eestis välja kujunenud kaks suurpanka, mis sihivad kõiki erakliente: SEB ja Swedbank. Analoogse sihi on võtnud ka mõnevõrra väiksema turuosaga Luminor. Samal ajal üritavad väiksemadki tegijad universaalpankade turuosa hammustada. „Nii meie kui ka LHV suurim sihtmärk on ikkagi Rootsi pankade kliendid,” kinnitab Coop Panga juhatuse liige Rasmus Heinla.

Heinla nendib, et mingil määral on LHV ja Coop Panga taktika sarnane: otsitakse eelkõige kodumaist klienti ja meelitatakse teda eestimaisusega. Siiski arvab ta, et kahel pangal on piisavalt erinevusi, mille tõttu ei olda teineteise tuliseimad konkurendid: „LHV ründab peamiselt suurlinnade kliendisegmente, meie üritame sama teha keskustest väljaspool.”