Pentus-Rosimannus Seedri süüdistusest: raha läheb tema enda osalusel kaevatud eelarveauku

Pentus-Rosimannus on korduvalt kritiseerinud eelmist valitsust selle eest, et need pole riigieelarves näinud ühtegi senti selle jaoks, et teisest sambast lahkuvatele inimestele kompenseerida juba sel aastal vahepeal katkestatud riigipoolseid makseid. "See tuleneb seadusest ja see oli eelmisel valitsusel ka eelarvereale kirjutatud, aga selle katteks polnud ühtegi eurot. Nüüd lähebki lisaeelarvest 117 miljonit valitsuse reservi, et selgudes, kui palju sügiseks sambast lahkujaid on, saab sellest rahast kompenseerimist alustada," ütles Pentus-Rosimannus märtsis Ärilehele.