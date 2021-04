Kuldmuna ’21 on kokkuvõte käsi- ja kaugtöö aastast

Ühelt poolt on see tore sisu poolest – me saame ragistada ajusid strateegiate kallal, töötada välja kontseptsioone, teostada filme ja fotolavastusi, kirjutada köitvaid lugusid. Ehitada brände ja liigutada masse. Teiselt poolt on see aga tore selle poolest, et saame olla endasuguste inimeste keskel. Iga päev. Või vähemalt nii see oli.

Aga nagu ütlevad Rannamaja klassikud – It is what it is. Osaliselt on isegi põnev näha, kuidas kriis meie sektori loovust mõjutas ja millised need kodudes kootud lahendused on. Esitamisse tasub panustada – võiduvõimalused on varasemate aastatega võrreldes kindlasti palju võrdsemad. Seetõttu kannabki Kuldmuna sel aastal Käsitööfestivali nime ja sümboolikat. Loodetavasti taandub viirus gala toimumise ajaks ära ja me ei pea seda ümber nimetama Kaugtööfestivaliks.