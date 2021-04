Eesti Energia ja European Energy sõlmisid Baltikumi suurima roheenergia ostulepingu

„Rahvusvahelise energiaettevõttena on meie ülesanne igal koduturul pingutada nutikamate kliendilahenduste ja puhtama energiatootmise nimel,“ ütles Vals. „Aitame klientidel rohepööret planeerida ja seejärel ellu viia. Panustame nii taastuvenergia arendajana kui selle kokkuostjana ja kauplejana, et pakkuda klientidele veelgi suuremas mahus puhast energiat. Otsime pidevalt uusi võimalusi, kuidas oma roheenergia portfelli kasvatada.“

Alates 2023. aastast ostab Eesti Energia European Energy kolmest valmivast tuulepargist energiat mahus, mis on ligikaudu võrdne poolega Eesti aastasest elektritarbimisest. Tuuleenergia jõuab omakorda Eesti Energia äriklientideni üle kogu Baltikumi, kes on üha aktiivsemalt otsimas võimalusi, kuidas oma tegevust keskkonnasõbralikumaks muuta.

Viimaste kuude jooksul on äriklientide huvi pikaajaliste tuuleenergia lepingute vastu ületanud kõiki ootusi ning sõlmitud on ligi sada pikaajalist lepingut suurettevõtetega üle kogu Baltikumi.

„Meil on väga hea meel, et saame oma tuuleparkide kaudu Baltikumi tuua veelgi rohkem tuuleenergiat. Näeme, et Baltimaade turg on väga huvitatud oma energiasektori rohelisest üleminekust,“ leiab European Energy energiakaubanduse ja pikaajaliste lepingute direktor Jonas Lau Forsberg Nihøj.