Kriis hoiab uue tööjõu värbamisel endiselt pidurit peal

Tööjõu rendi ja värbamisettevõtte Finesta tegevjuhi Pasi Harttuneni sõnul on esimeses kvartalis tööjõu vajadus olnud stabiilne. “Kui aasta alguses olime lootusrikkad ja vaktsiini ootuses arvasime, et aprilliks on olukord juba parem, siis hoogustunud viiruse leviku tõttu sai kiiresti selgeks, et taastumine võtab oluliselt kauem aega,” rääkis ta.

Haigusjuhud tekitavad tööjõupuudust

Praegu annavad ettevõtete tööjõu vajaduses tunda eelkõige haigestumiste ja karantiini mõjud. “Hoolimata kiiresti kasvanud kaugtöö võimalustest on jätkuvalt palju töökohti ja tehaseid, kus tööd ei saa teha distantsilt ning haigusjuhtumid tekitavad ootamatu tööjõupuuduse. Kiirele tööjõu vajadusele pole enamati kohe turult sobivate oskustega spetsialiste leida ning kui ka uue inimese koolitamiseks ja sisseelamise toetamiseks pole personali, siis pigem korraldatakse töö teisiti ümber,” iseloomustas Harttunen olukorda. Ta lisas, et vähe on töö- ja ametikohti, kus uus töötaja saab üksi ja iseseisvalt sisse elada ning seepärast on ettevõtted värbamise osas üsna ettevaatlikud.

Globaalne majandus dikteerib taastumise

Eesti turg on tugevalt mõjutatud globaalsest majandusest ja tarneahelate toimimisest. “Meil Eestis ei ole väga palju selliseid tooteid, mis oleks algusest lõpuni tehtud siinsamas. Eesti tööstus on tugevalt seotud globaalse tarneahelaga ja kui seal on tõrkeid, näiteks komponente pole Hiinast saada, siis see sunnib ka meie ettevõtted ootele. Ja vastupidi, kui globaalne majandus läheb taas käima, mõjutab see automaatselt positiivselt ka Eesti majandust,” kirjeldas Finesta tegevjuht turul toimuvat.

“Ootame ja vaatame - nii võiks nimetada seda mentaliteeti, mis praegu valitseb. Ettevõtete tellimusi on tühistatud ja edasi lükatatud, suur osa ärist, mis põhines väliskontaktidele ja -visiitidel on olnud halvatud ning viirusest tingitud olukorra kaudsed mõjud on kindlasti suuremad kui praegu arvata oskame,” ennustas Harttunen.

Kriisis otsitakse rohkem finants- ja müügiinimesi