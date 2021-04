Digitaalne tööriist näitab, kes ja kui heldelt on Eesti poliitikat rahastanud

Salga juhi Tarmo Jüristo sõnul on mitu kuud töötatud erinevate interaktiivsete lahenduste kallal, mis aitavad luua ühiskonnas enam selgust ja tuua esile uusi vaatenurki: “Seni pole aga eriti mugavaid digitaalseid tööriistu, et paljusid huvitavaid valdkondi detailideni uurida.“

Nüüd on Salgal valminud digivahend, mis võimaldab vaadelda erinevaid ajaperioode ja rahastamise liike: annetusi, liikmemakse ja riiklikke toetusi nii koos kui ka eraldi. Süveneda saab ühe erakonna spetsiifikasse lühemal või pikemal ajaperioodil ning erakondi omavahel võrrelda. Samuti võimaldab tööriist grupeerida annetusi summade kaupa nägemaks, kui palju on igal erakonnal väiketoetajaid võrdluses suurtega või kui oluline on üksikute suurtoetajate panus võrreldes paljude väiketoetajatega.

„Keskkonnas eri näitajatega mängides näeme ka annetajate hulga dünaamikat,” selgitas Jüristo, "ootuspäraselt kasvab annetajate hulk enne valimisi, samuti tõusevad stabiilse rahavoo taustal esile sündmused, kus ettevõtjad on ühel või teisel põhjusel parteisid suuremate summadega toetanud. Nii eristub näiteks 2016. aasta lõpp, kus grupp suurettevõtjaid otsustas toetada erakondi, kuna tõsteti kolmanda lapse toetust. Samamoodi on silmatorkav iduettevõtjate äsjane rahasüst osadele erakondadele. Viimastel aastatel on enim rahalisi annetusi saanud erakond Isamaa, keda on kokku toetatud 3 828 885 euroga.“

Läbi aastate paistavad silma konkreetsed inimesed, kes Eesti poliitikat vägagi heldelt rahastanud on: läbivalt on eriti võimul olnud erakonnad saanud suuri summasid Hillar Tederilt ja Urmas Sõõrumaalt. Keskerakonda on märkimisväärselt toetanud veel näiteks Endel Siff ja Ivar Vendelin. Isamaa rahastajate seas paistavad silma Parvel Pruunsild, Kaspar Kokk ja Reet Roos. Indrek Rahumaa ja Väino Kaldoja aga on juba nimetatute kõrval Reformierakonna suurrahastajad.

Tööriist põhineb erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) andmestikul ja hakkab kvartaalselt uuenema, kui erakonnad edastavad ERJKle värsked andmed. Nii ongi hetkel kõige uuemad andmed 2021. aasta I kvartali kohta.