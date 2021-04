Aia- ja ehituspoodide käive tipphooajal kiratseb piirangute tõttu

Bauhofi juhatuse liige Enn Lamp ütles ERR-ile, et e-poest ostmine on piirangute ajal kordi suurenenud, kuid ei see ega telefonimüük suuda asendada tavapoest kaupa ostnud kliendivoogu ning kaupluste käive on umbes poole võrra kukkunud. Kõike pole tema sõnul lihtne e-poest osta või vajatakse ostu tehes müüja nõu.