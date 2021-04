TTJA: tanklate kütusetähistus osutus enamjaolt puudulikuks

TTJA kaubandustalituse ametnikud viisid tänavu veebruarist kuni märtsi lõpuni läbi järelevalvetoimingud 60 tanklas üle Eesti, eesmärgiga selgitada välja, et kuidas on vedelkütuse müüjate poolt vedelkütuse tankurid ja tankurite püstolid märgistatud. Järelevalvetoimingutega olid kaetud kõik maakonnad, välja arvatud Hiiumaa. Kontrollitud 60nest tanklast kuulus 31 tanklat erinevatele vedelkütusemüüjatele.

Paikvaatluste käigus tuvastati, et tankuritel ja tankuri püstolitel olev tähistus vastas majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega paika pandud bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistuse nõuetele kontrollitud 60st tanklast ainult 15 tanklas.

“Tarbija seisukohalt on väga vajalik saada tõest teavet tanklas müüdava vedelkütuse etanoolisisalduse või biodiislikütusesisalduse kohta. Väga oluline on ka vedelkütuse müüjate poolt tanklates müüdava kütuse märgistamine üheselt, et sellega ei eksitataks tarbijat,” lisas Laks.