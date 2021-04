Ettevõtjate uus väljakutse: vaimse tervisega tegelemist peetakse häbiväärseks

„Koroona-aasta on tugevalt fookusesse toonud töötajate vaimse tervise ning sellega süstemaatiliselt tegelemise, sest inimeste stressitase tõuseb ning läbipõlemise oht on kõrgem kui kunagi varem. Olenemata pingutustest pakkuda nõustamisteenust, mentorlust või coachingut, seisavad mitmed ettevõtted silmitsi probleemiga, et professionaalse abi saamist peetakse häbiväärseks,“ sõnas Circle K Eesti personalijuht Piret Kask. Ta lisas, et ühiskonnana on Eestis veel väga pikk tee minna, kuni tekib ühine arusaam, et professionaalse abi saamine on loomulik ja vajalik.

„Vaimse tervisega tegelemine on Eestis alles lapsekingades, kuna tuleme nõukogude-aegsest ühiskonnast, kus vaimse tervisega tegelemine näitas nõrkust. Tegelikkuses näitab see vaid tugevust, sest alla anda ja öelda, et see ei sõltu minust, on alati kerge. Süüdistada töökaaslasi, maailma või riigikorda on alati mugavam kui vastutuse võtmine enda vaimse tervise eest,“ sõnas tööpsühholoog ehk Võõras Sõber programmi eestvedaja Ave-Gail Kaskla-Kuprys.

„Ah, mis psühholoog, saan ise hakkama“

Circle K pakub töötajatele nõustamisteenust Võõras Sõber alates selle aasta algusest, mis ajaks oli näha juba tõelisi koroonapandeemiast tulenevaid väsimusmärke. „Siiani on olnud neid töötajaid, kes on siiralt tänulikud, et saavad anonüümselt oma muresid kellegagi jagada ja arutleda. Samas on ka neid, kes on öelnud, et ah, mis psühholoog, saan ise hakkama või ega ma nõrk pole,“ kirjeldas Circle K Eesti personalijuht. Samuti tuuakse välja võimalust rääkida lähedaste ja sõpradega.

Võõras Sõber programmi eestvedaja rõhutas, et lähedastega suhtlemine ning murede arutamine on hea tugi, kuid alati tuleb silmas pidada, et lähedased ja sõbrad on kallutatud ja kipuvad nõu andma. „Tihtilugu sõber kiidab takka või halvustab kaasa, kuidas sõbrale aga sobilikum on. See aga ei vii lahenduseni ning probleem aina süveneb. Professionaalne nõustaja on neutraalne,“ sõnas Kaskla-Kuprys.