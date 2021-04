President Toomas Hendrik Ilves liitub telemeditsiini idufirmaga Viveo Health

Ilves, kes on olnud Eesti ja ka kogu ülejäänud Euroopa tehnoloogiliste edusammude edasiviija, leiab, et Viveo Health on järgmine etapp digitaalse meditsiini arengus, pakkudes kaugmeditsiinile lihtsamaid, taskukohasemaid ja turvalisemaid lahendusi.

Oma otsust liituda Viveo meeskonnaga kommenteerib Ilves järgnevalt: "Tervishoid on universaalne, kõiki puudutav teema ja nagu pandeemia on selgelt näidanud, ei tunne globaliseerunud maailmas ka terviseohud enam piire. Peame pöörduma loominguliste, taskukohaste ja kättesaadavate tehnoloogiliste võimaluste poole, et lahendada 21. sajandil ees ootavaid probleeme, ning loodan, et saan aidata Viveol kasutada oma teadmisi ja innovaatilisi lahendusi, et see reaalsuseks saaks."

Tervishoiupoliitika- ja strateegia ülevaatamiseks kaasati Ilves eelmisel aastal Maailma Terviseorganisatsiooni tervise ja säästva arengu komiteesse tehnoloogia- ja innovatsioonivolinikuna. Vajaduse selleks lõi koroonaviiruse pandeemia, kuid uuenduse algeks on globaalne liikumine digitaalsete suhtluskanalite suunas (ligi 40% maailma elanikkonnast omab nutitelefoni). Mobiilne paindlikkus võimaldab vähendada füüsilisi arstivisiite – Viveo lahendust saab kasutada võimalike tulevaste viiruste kiireks ohjeldamiseks.

Viveo meeskonna liikmena lisab Ilves Viveo tegemistesse oma kogemuste pagasi ja suhtevõrgustiku avalikus sektoris, aidates Viveol saavutada positiivne sotsiaalne mõju. Samuti väärib tähelepanu tema osalemine Viveo heategevusliku projekti #Viveocares edendamisel ja arendamisel. Antud programmi eesmärk on pakkuda abivajajatele tasuta digitaalseid arstivisiite annetuste kaudu.

2020 Online Startup Demo päeval aset leidnud Eesti perspektiivikamate iduettevõtete valmisel valiti Viveo 2. kohale, jäädes alla vaid Boltile. Žürii koosnes investoritest, kes analüüsisid idufirmade võimaliku potentsiaali tulevatel aastatel. StartUs Insigths on tunnustanud Viveo Healthi kui parimat telemeditsiini innovaatorit 3622 iduettevõtte seast.