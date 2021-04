Foto: Oliver Tsupsman

Inimeste huvi pensioniraha kiiremini kättetoimetava platvormi vastu on meeletu. Vabaks OÜ juhatuse liige Marko Vaik ütleb, et vabaks.ee kiire edu taga on inimeste vajadused ning kindlasti ka usaldamatus süsteemi suhtes. Nende vaheltkasu on on aga vägagi kopsakas.