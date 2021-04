Kas pandeemia pani eestlased jooma? Sõltlased tulid abi otsima, müük aga langes

Sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu märkis, et kui läinud aastal esimene karantiiniperiood läbi sai, mõistsid paljud inimesed, et nende trimpamine on läinud üle igasuguse piiri. Heinsalu sõnul süvenes alkoholiprobleem aga peamiselt neil inimestel, kelles väike sõltuvusalge juba peidus.