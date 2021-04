GRAAFIK | Kes on erakondade viimase kaheksa aasta suurimad annetajad?

Siin on näha kümme inimest, kes viimase kaheksa aasta jooksul on kõige lahkemalt raha erinevatele parteidele jaganud. Kuigi suurannetajate lahkust on jaganud ka näiteks erakonnale Eestimaa Rohelised, mis pole praegu parlamendiski, siis pole kümne suurima annetaja rahakotirauad ERJK info kohaselt veel EKREle avanenud.