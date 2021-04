INTERVJUU | Kai Realo räägib, mida teeb suurfirma A-rühm ning miks nad hakkavad tulevikus korrigeerima hoiakut vaktsineerimise osas

Ei saa üle ega ümber koroonapandeemia mõjust sektorile. Mida on muudatused ja piirangud Cirkle K jaoks tähendanud?

Pandeemia on olnud meie jaoks paras katsumus. Suurettevõttena kinnitan, et olime juba varasemalt aastaid tegelenud kiirisijuhtimisega ehk kriisiks valmisolek oli olemas. Kuid jah, koroonakriisiks me valmis polnud. Esialgne hirm kriisi saabudes oli töötajate pärast, seega keskendusimegi esmalt eelkõige oma inimeste kaitsmisele. Teiseks hakkasime vaatama, kuidas oma äri ümber korraldada. Toidu müüki on kindlasti ümberkorraldused rohkem mõjutanud kui kütust.

Olime sellesmõttes õnnelik ettevõte, suutsime kuni sügiseni toimida ilma ühegi haigestunuta. Uue haiguslainega kaasnesid muidugi ka uued katsumused- pidevad töötajate isoleerimised, temperatuuride kontrollimine, desinfisteerimine. Lisaks tekkisid veel täiendavad nõuded toidu valmistamise ja säilitamise osas.