Tartus asuv kino Ekraan sulgeb uksed

Forum Cinemase juht Kristjan Kongo ütles "Aktuaalsele kaamerale", iga kino peab majanduslikult ära tasuma, vahendab ERR. "Ekraan oleks saanud see aasta 60 aastat vanaks ja loomulikult tegemist on äärmiselt vana hoonega ning ekraan nõuab ja nõuaks väga suuri investeeringuid, et seda ülal pidada," ütles Kongo.

Kongo tõdes, et rahvast käis kinos Ekraan küll ja seal oli välja kujunenud oma kindel klientuur.

"Aga aastast aastasse ikkagi vaatajate arv on kukkunud," märkis ta. "Töötajaid on informeeritud ja eks me aitame neil leida uusi väljakutseid."

Ekraan avati 1961. aastal, see oli esimene laiaekraaniline kino Tartus. Forum Cinemas OÜ all on see tegutsenud aastast 1998.