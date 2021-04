Kohalikud elanikud ja transiidifirmad nõuavad Tallinna lahel ohtliku naftaäri lõpetamist

Eile õhtuks astus keskkonnaministeerium kuid emotsionaalseid arutelusid tekitanud teema lahendamisele sammukese lähemale. Ministeerium pakub valitsusele arutamiseks nelja võimalikku varianti, kuidas Tallinna lahel ohtlik naftaäri kokku tõmmata. Keskkonnaminister Tõnis Mölder annab valitsuskabinetile otsustada, kas naftasaaduste ümberlaadimise ehk STS-i (ship to ship) operatsioonid peaksid Eesti rannikuvetes olema endiselt lubatud ja kui, siis millistel tingimustel. Minister on surve all, sest kohalikud koguvad allkirju ja tema käitumine on transiidifirmad välja vihastanud. Miks?