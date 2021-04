Ivi Eenmaa: Tallinna 24 turismitöötajat võiksid aidata hoopis vaktsineerimist korraldada

Tõesti, tore on teada saada, et rohkem kui kahekümneliikmeline ametnike brigaad on kohe valmis startima, kui turistid Tallinnasse tulema hakkavad. Aga kuhu nad tulevad? Miks nad peaksid Tallinnasse tulema? Kas ainult paljuski juba väljasuretatud vanalinna pildistama või kurikuulsa Teneti filmimispaiku üle vaatama?

Linnavalitsuse seniste poliitiliste otsuste tulemil on kõik tehtud selleks, et ettevõtlus vanalinnast kaoks. Pealinna turismiettevõtjatele oleks kindlasti kasulikum, kui linn suunaks raha kriisis kannatada saanud ettevõtetele. Seni on ainuke meede olnud linna pindadel asuvate ettevõtete rendist vabastamine ja ongi kõik! Tegelikkuses hoiavad just ettevõtjad Tallinnas elu elamise võimalusi üleval.