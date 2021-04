Kuldmuna disainižürii juht Hannes Paesoo: kulla eelduseks on potentsiaalne läbilöögivõime rahvusvahelistel konkurssidel

Hannes on disaininud pakendeid ja ehitanud brände üle 15 aasta, keskendudes peamiselt FMCG sektorile. Alustas ta oma disainerikarjääri väikeses disainibutiigis nimega Flash AD ja liikus sealt edasi Divisioni nimelisse reklaamibüroosse. Aastast 2011 on ta koos Jaanus Veerberkiga KOORe eestvedajaks ja tema käe all on uue väljanägemise saanud brändid Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Ta on osalenud disainižüriide liikmena nii ADC*E-l kui ka Kuldmunal ning lisaks juhtinud ka NAPA pakendidisaini žüriid Leedus aastal 2017. Auhinnariiullilt võib leida 20+ erinevat värvi auhinda disaini- ja reklaamivõistlustelt üle Baltikumi.

Ühelt poolt see, et siin on alati midagi uut avastada. On see siis uus projekt või uus klient, mõlemad annavad teatud annuse uut ja värsket energiat. Lisaks on hea näha oma kätetööd füüsilisel kujul poelettidel. Hea tunde annab ka see, et see teistele korda läheb – seda saab hästi müügitulemustega mõõta. Sahtlisse ei ole ma kunagi osanud asju teha ja arvan, et see on ka põhjus, miks me oma projekte nii isiklikult ja hingestatult võtame.