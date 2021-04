Tehnopol loob Startup Inkubaatori juurde investeerimisfirma

Tammai toob aga välja, et mõnel ettevõtte asutajal võib esineda kõhklusi, kas enda ettevõttest tükikese äraandmine 2%-lise osalusoptsiooni näol on mõistlik. „Paljud on oma ettevõtlusteekonna alguses selles punktis, kus tundub, et oma ideed ei saa teistega jagada, sest see varastatakse ära ja mikrooosaluse ära andmine ei ole mõistlik. Paraku kehtib siin tuntud ütlus, et omada 100% ettevõttest, millel algfaasis veel väärtust ei ole, tähendab ikkagi, et omad mitte midagi. Tänapäeval on optsioonid nii varajase faasi töötajatele kui ka teistele pikaajalistele panustajatele väga tavalised. See on pigem nutikas strateegiline otsus, mille kiidavad heaks ka investorid," selgitas Tammai.