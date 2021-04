Mitmed ettevõtted said oma laenureklaamidega ametilt märgukirjad. Nende seas ka LHV ja Bigbank

TTJA kaubandustalituse jurist Mari-Liis Aasa sõnul peetakse tarbijat lepingulises suhtes nõrgemaks pooleks ning seega tulenevad reklaamiseadusest küllaltki ranged piirangud just tarbijakrediidi reklaamimisele. "Vastava regulatsiooni eesmärk on olnud vähendada selliste laenuvõtmisotsuste arvu, mis on langetatud emotsiooni ajal, piisavalt kaalutlemata ning laenutingimustesse süvenemata. Seega on reklaamiseaduses sätestatud nõuete rikkumisel oht, et tarbija teeb läbimõtlemata laenuotsuse, mis võib lõppeda sellega, et tarbija satub makseraskustesse ning ei suuda võetud laenu tagasi maksta,“ lisas ta.