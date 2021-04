E-coopi juht: e-toidukaubanduses võidab see, kellel on korras tagatuba

Üsna pea sai aga selgeks, et kui e-poe ülesseadmine ja kullerteenusega alustada võib olla küllaltki lihtne, siis väljakutsed seisnevad just selles, mis väljapoole ei paista: n-ö tagatoas ehk komplekteerimises, pakendamises ja muudes logistilistes aspektides. Lihtsalt kullerbussi olemasolust või kiiresti loodud lahendusest ei piisa pikaajaliseks jätkusuutlikuks toidukaupade e-müügiks. Teisisõnu – mis töötab tavapoes, vajab teistsugust lähenemist e-maailmas. Mis on täna peamised väljakutsed?

Üks olulisimaid võtmekohti on see, mis toimub juba kaugelt enne kauba laoustest välja jõudmist. Toon lihtsa võrdluse. E-poes läheb võrreldes tavakauplusega vaja sama hulga klientide teenindamiseks kolm korda rohkem töökäsi. Hea ja vilunud komplekteerija väljakoolitamiseks võib kuluda vähemalt 1-2 nädalat. Kullerite koolitamiseks on vaja ligikaudu 1-3 päeva. Aeg on näidanud, et tellimuste hulk võib olenevalt riigis valitsevast olukorrast, nädalapäevast või isegi ilmast varieeruda päris palju. See tähendab ettevõtjalt igapäevast tugevat mõttetööd, et tagada protsesside töökindlus nii nõudluse suurenemise kui ka ajutise vähenemise ajal. Kuidas korraldada värbamisprotsesse, optimeerida koolitusformaate ja -aega, millised tööahelad saab asendada tehnoloogia abiga jne – need on vaid mõned aspektid, mis vajavad tänastelt turuosalistelt läbimõeldud lahendusi.