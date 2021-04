LUGEJA FOTO | Rongis ei jagunud populaarsel suunal istekohti. Ettevõtte sõnul oli tegemist üksikjuhtumiga

Kasuliku poole pöördunud lugeja sõidab igal pühapäeva õhtul rongiga suunal Tartu-Tallinn. Tema sõnul on rongid alatasa rahvast täis ja sageli peavad mitmed reisijad ka püsti seisma. Samas toob ta välja, et nädala sees, näiteks teisipäeval või kolmapäeval rongiga sõites, on kasutuses pikem rong ja reisijad paremini hajutatud. Ta tunneb muret, miks ei ole Elron taganud koroona ajal inimeste hajutamist rongides.

Elroni kommunikatsioonijuhi Mariis Adambergi sõnul on pühapäeviti käigus kõik rongid, et sõitjad saaksid reisida rohkem hajutatult. “Kõnealuse reisi puhul näeme, et just sellel pühapäeval (11.aprillil) on olnud eelneva kuuga võrreldes pea kahekordne sõitjate arv. Teistel väljumistel midagi sellist ei ole olnud.” Adambergi arvates ei ole ühe väljumise põhjal korrektne järeldusi teha.

Elroni statistika kohaselt kukkus märtsis sõitjate arv võrreldes jaanuari-veebruariga veerandi võrra. “Võrreldes COVIDi eelse ajaga on sõitjate arv langenud enam kui poole võrra,” lisas Adamberg. Elroni kommunikatsioonijuht toob välja, et hoolimata reisijate arvu langusest sõidavad rongid pea täies mahus ja ettevõte ei ole ulatuslikke muudatusi graafikutes teinud. “Seda just seetõttu, et reisijaid hajutada.”

Lugeja foto pühapäevasest Tartu-Tallinn rongist